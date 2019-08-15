Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества

В Министерстве юстиций рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».

По информации ведомства, обман проходит в два этапа. Сначала звонит мошенник, который представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает, что вас признали потерпевшим по какому-либо уголовному делу. Злоумышленник просит написать заявление в официальные инстанции с просьбой предоставить бесплатного адвоката и обещает жертве денежную компенсацию после решения суда. Затем звонит «бесплатный адвокат», якобы назначенный государством. Под разными предлогами он выманивает деньги за «судебные издержки». Он просит перевести определенную сумму на «счета судов».

Отмечается, что в Минюсте получили тысячи заявлений от жителей разных регионов с просьбой предоставить бесплатного адвоката для представления интересов в качестве потерпевшего. Уточняется, что таких уголовных дел никогда не существовало.

Поясняется, что мошенникам удалось подменить номер вызывающего абонента реальным номером министерства.

Ранее сообщалось, что Роскачество назвало признаки, по которым можно вычислить телефонного мошенник.