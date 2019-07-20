Хакеры раскрыли суть проектов тайного подрядчика ФСБ

Хакеры взломали серверы IT-компании «Сайтэк», которая выполняла для российских спецслужб 20 непубличных проектов. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Как отмечается, многие проекты IT-компания выполняла по заказу воинской части №71330, которая, предположительно, входит в состав одного из управлений ФСБ, занимающегося радиоэлектронной разведкой.

Кроме того, заказы делал и научно-исследовательский институт «Квант», который находится в введении ФСБ.

Уточняется, что целью одного из проектов была деанонимизация пользователей браузера Tor.

Также другие проекты были предназначены для мониторинга электронной почты необходимого пользователя, а также для сбора данных о людях из соцсетей.

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