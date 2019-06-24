Facebook изобличил отсутствие вмешательства России в Brexit

Вице-президент Facebook Ник Клегг заявил, что компания не нашла доказательств вмешательства России в референдум о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году, передает «Би-би-си».

«Нет абсолютно никаких доказательств того, что это случилось во время референдума по Brexit», — заявил Клегг.

По его словам, не только Россия, но и «никакие другие внешние силы» не влияли на исход проведения референдума.

По его словам, для выявления использовалась та же методологию, которая применялась после того, как ФБР зафиксировало вмешательство внешних сил через Facebook в выборы президента США в 2016 году.

Ранее экс-министр международного развития, консерватор Пенни Мордонт, назначенная главой британского минобороны, называла Россию «угрозой мировому порядку».