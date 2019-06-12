Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Мессенджер Telegram проинформировал о сбое в работе, который произошел из-за DDoS-атаки. Об этом сообщается на его странице в твиттере.

Согласно сообщению, с мощной атакой столкнулись пользователи в Северной и Южной Америке. В некоторых других странах тоже возможны проблемы с соединением.

Уточняется, что в настоящее время ситуация стабилизировалась, данные пользователей в безопасности.

Вчера пользователи тоже жаловались на сбой в работе Telegram. Около 2,5 тыс. человек заявили о проблемах со входом в мессенджер. В частности, 95% не могут установить соединение в приложении, а у 4% — не отправляются сообщения.