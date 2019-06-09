Китай ударит по Microsoft при обострении торговой войны с США

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Китайские власти проинформировали крупные технологические компании, в числе которых Microsoft и Dell, об «ужасных последствиях» в этом случае, если они последует запрету США и прекратят поставлять технологии компаниям Китая. Об этом сообщает The New York Times.

По словам источников, предостережение было высказано на закрытых встречах 4-5 июня. Они состоялись после объявления Пекина о составлении списка «ненадежных» лиц и компаний. Среди приглашенных, кроме Dell и Microsoft, были представители британской компании ARM и южнокорейских Samsung, SK Hynix Inc. Китай представляли Национальная комиссия по развитию и реформам, министерство коммерции и министерство промышленности и информатизации.

«В более широком смысле, предупреждения представляли собой попытку предотвратить быстрое разрушение сложных цепочек поставок, которые связывают экономику Китая с остальным миром», — говорится в материале.

Ранее глава отдела правового департамента министерства коммерции Китая Ван Хэцзюнь разъяснил порядок включения иностранных компаний и физических лиц в «черный список».