Стало известно, для чего россияне чаще всего используют интернет
Стало известно, для каких целей россияне чаще всего используют интернет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса Росстата.
Как отмечается, 62% респондентов заявили, что используют его для общения в социальных сетях. Уточняется, что большинство из них — люди в возрасте от 15 до 19 лет.
Половина опрошенных используют интернет для того, чтобы читать новости и статьи. Около трети респондентов (36%) в интернете скачивают фильмы, музыку и игры.
Также около 35% опрошенных пользуются интернетом для осуществления финансовых операций.
Для покупки товаров и услуг для, а также для размещения объявлений интернет используют 26,5% опрошенных.
Ранее сообщалось, что россиян оскорбляют в интернете чаще пользователей других стран.