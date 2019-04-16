Порошенко получил компенсацию по иску к «Би-би-си» о защите чести

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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что получил первую часть компенсации в размере 50 тыс. фунтов стерлингов по иску к британской телерадиовещательной организации «Би-би-си», передает «112 Украина».

10 февраля 2019 года Высокий суд Лондона удовлетворил иск Порошенко к «Би-би-си», признав ее материал наносящим вред репутации президента Украины. В публикации говорилось, что адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн через посредников получил от Порошенко $400 тыс., взамен он хотел установить неофициальный канал связи с Трампом и договориться о переговорах в Вашингтоне.

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«Сегодня на мой счет поступил первый транш в 50 тыс. фунтов, которые «Би-би-си» заплатила за компенсацию как извинение», — заявил Порошенко.

Он добавил, что «каждая копейка» из полученных им средств будет переведена на благотворительность. Порошенко подчеркнул, что стал первым действующим главой государства, который выиграл у «Би-би-си» в суде дело о защите чести «Украины и своей».

Ранее Порошенко призвал «порохоботов» стать «украиноботами».