Акции Apple обрушились после презентации новых сервисов

Стоимость акций компании Apple упала после презентации новых продуктов.

Так, цена снизилась на 2% до $187,37 за акцию.

В тоже время акции компании Roku выросли почти на 5% после того, как Roku стала новым партнером по дистрибуции для приложения Apple TV.

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Ранее Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card, игровой сервис Apple Arcade, стриминговый сервис TV+ с эксклюзивной видеопродукцией Apple, сервис Apple News Plus для подписки на новости.

Почему новые сервисы Apple не помогут компании, читайте в материале «Газеты.Ru».