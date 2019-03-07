Huawei подала в суд на правительство США

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск против правительства США, утверждая, что запрет на деловое сотрудничество государства с компаниями, которые используют оборудование этого предприятия, является незаконным. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что иск был подан в окружной суд Техаса. Представители компании подчеркивают, что власти США не смогли предъявить основания для запрета использования продуктов Huawei.

Ранее сообщалось, что финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу подала в суд на правительство Канады в связи с нарушением ее конституционных прав во время задержания.