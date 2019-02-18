Facebook мог обманывать власти Британии о российском «вмешательстве»

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Facebook мог намеренно ввести в заблуждение британские власти по вопросу о предполагаемом «вмешательстве» России во внутренние дела страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад «Фейковые новости», подготовленный комитетом по цифровым технологиям британской палаты общин.

По данным издания, речь идет о представителе отделения Facebook в Великобритании Саймоне Милнере и технологическом директоре компании Майке Шрепфере.

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«У нас сложилось впечатление, что-либо Саймон Милнер и Майк Шрепфер намеренно ввели в заблуждение комитет, либо члены руководства Facebook им намеренно не сообщили о степени российского вмешательства в иностранные выборы», — говорится в докладе.

Милнер утверждал, что компания обнаружила активность аккаунтов, связанных с Россией, в преддверии референдума по Brexit.

Ранее газета Guardian писала, что тори попросили Цукерберга проверить Facebook на наличие «русского влияния» в Британии.