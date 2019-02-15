WP: Facebook и власти США обсуждают «многомиллиардный» штраф для соцсети

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Федеральная торговая комиссия (FTC) США и руководство социальной сети Facebook ведут переговоры по «многомиллиардному» штрафу в связи с расследованием нарушений соцсетью конфиденциальности пользователей. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на два источника, осведомленных о расследовании.

По данным издания, штраф для американского медиагиганта, вероятно, станет самым большим, который FTC когда-либо накладывала на технологические компании, однако стороны на данный момент не договорились о точном размере взыскания. При этом один из источников газеты заявил, что Facebook выразил начальную обеспокоенность требованиями FTC.

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Авторы The Washington Post полагают, что если переговоры сорвутся, то судебное разбирательство может обернуться серьезным юридическим противостоянием в суде.

Как отмечается, в Facebook подтвердили факт переговоров, FTC от комментариев отказалась.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор намерен оштрафовать Facebook, если компания не локализует базы данных российских пользователей на территории страны.