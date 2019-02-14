«ВКонтакте» извинилась за сбой в работе соцсети

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«ВКонтакте» (ВК) устранила уязвимость, которая повлекла сбой в работе соцсети. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба компании.

«Мы приносим извинения пользователям, столкнувшимся с возможными неудобствами из-за данного инцидента, и благодарим всех, кто поддержал нас», — отметили в пресс-службе ВК.

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Как отмечается, уязвимость была устранена в течение 20 минут. Нежелательные публикации начали удалять сразу после обнаружения сбоя.

Подчеркивается, что личные страницы пользователей, а также сообщества не были взломаны. В компании заверили, что данные и пароли находятся в безопасности.

Ранее сообщалось, что во «ВКонтакте» отреагировали на сообщения о массовом взломе пользователей.