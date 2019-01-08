Под санкции США попал крупнейший телеканал Венесуэлы
Введенные американским минфином санкции против Венесуэлы затронули одни из самых крупных телеканалов страны Globovision. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что для контрагентов телеканала в США были сделаны послабления сроком на год.
«Путь к предоставлению Соединенными Штатами постоянного исключения из санкций для этих подразделений лежит через лишение активов или отказ от контроля вошедшими в список физическими лицами», — говорится в документе.