Путин назвал недопустимым составление списков «хороших и плохих» СМИ

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Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости составления списков «хороших и плохих» СМИ, сообщает RT France.

По его словам, один из главнейших принципов демократии — свобода распространения информации.

«А вот составление различного рода списков, советов, которые должны принимать решения, какие средства информации хорошие, а какие плохие, это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Это ничего общего не имеет с демократией», — добавил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что ему не удалось пообщаться с Трампом во время встречи в ходе мероприятий, которые проходят в Париже.