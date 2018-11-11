Путин назвал недопустимым составление списков «хороших и плохих» СМИ
Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости составления списков «хороших и плохих» СМИ, сообщает RT France.
По его словам, один из главнейших принципов демократии — свобода распространения информации.
«А вот составление различного рода списков, советов, которые должны принимать решения, какие средства информации хорошие, а какие плохие, это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Это ничего общего не имеет с демократией», — добавил он.
Ранее Владимир Путин заявил, что ему не удалось пообщаться с Трампом во время встречи в ходе мероприятий, которые проходят в Париже.