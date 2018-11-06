«Известия»: пользоваться мессенджерами смогут только владельцы телефонных номеров

Согласно новым правилам проверки пользователей мессенджеров, подготовленных правительством, пользоваться сервисами смогут только те люди, на которых оформлен номер телефона. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Отмечается, что у сотового оператора будет 20 минут на проверку данных пользователя, указанных в профиле мессенджера. В случае совпадения данных оператор будет обязан сделать пометку, что абонент пользуется тем или иным приложением.

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Сервисы отправки сообщений должны будут присваивать пользователям уникальные идентификационные коды, которые также будут вноситься в базу данных операторов. За неисполнение этих правил для владельцев мессенджеров будет предусмотрена административная ответственность.

«Нынешнее постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», — заявил Жаров.

Ранее в МВД отреагировали на сообщения о проверках мессенджеров и переписок.