СМИ узнали о сокращении производства iPhone XR

Компания Apple сокращает производство смартфона iPhone XR из-за низкого спроса. Об этом сообщает газета Nikkei.

По данным издания, компания дала указание производителям электроники Foxconn и Pegatron сократить количество производственных линий. Источники отмечают, что Foxcon сократит производство соответственно уровню спроса, который составляет 20-25% от прогнозируемого изначально.

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При этом Apple запрашивает больше комплектующих для iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Ранее сообщалось, что акции Apple упали, несмотря на рекордную выручку по итогам квартала.