Граждан Германии предупредили об опасности лайков и репостов в Турции

Министерство иностранных дел Германии предупредило граждан страны об опасности лайков и репостов сообщений в социальных сетях в ходе посещения Турции, передает РИА «Новости».

«В последние два года увеличилось количество случаев произвольных арестов немецких граждан (в Турции). Задержания или уголовные преследования немецких граждан во многих случаях происходили в связи с критическими для властей материалами в социальных СМИ. При этом такие высказывания, которые в немецком правовом понимании относятся к свободе слова, могут стать причиной для уголовного преследования в Турции», — сообщили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что в нескольких случаях распространение или лайк, поставленный чужому тексту с «соответствующим содержанием» становились основанием для преследования. Отмечается, что речь идет также и о комментариях, оставленных в закрытых группах, к которым имеют доступ сотрудники спецслужб. Ведомство предупредило граждан ФРГ о том, что оскорбление президента Турции может повлечь за собой многолетнее тюремное заключение.