В США телеведущий программы об опасностях селфи упал, делая селфи
Американский телеведущий Раймондо Арройо упал со стула, когда пытался сделать селфи в эфире телепередачи. Видео падения появилось в твиттере.
Как отмечается, передача Fox News была посвящена опасности селфи, а Арройо пригласили в качестве эксперта. В конце программы Арройо предложил ведущей сделать селфи с бутылками пива, но упал, когда решил придвинуться к ней поближе.
Ранее сообщалось, что Россия стала второй страной по числу смертей в результате несчастных случаев, произошедших в попытках сделать селфи.