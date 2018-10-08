В США телеведущий программы об опасностях селфи упал, делая селфи

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Американский телеведущий Раймондо Арройо упал со стула, когда пытался сделать селфи в эфире телепередачи. Видео падения появилось в твиттере.

Как отмечается, передача Fox News была посвящена опасности селфи, а Арройо пригласили в качестве эксперта. В конце программы Арройо предложил ведущей сделать селфи с бутылками пива, но упал, когда решил придвинуться к ней поближе.

Ранее сообщалось, что Россия стала второй страной по числу смертей в результате несчастных случаев, произошедших в попытках сделать селфи.