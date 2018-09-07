На Украине разоблачили международную хакерскую группировку

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность международной хакерской группировки, которая занималась похищением и легализацией средств со счетов клиентов банков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Оперативники установили, что злоумышленники с помощью специального программного обеспечения получали доступ к счетам клиентов банков из стран Евросоюза, Южной Азии и бывшего СССР. Потом они создавали фальшивые платежные документы и выводили с их помощью средства со счетов.

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«Легализация похищенных средств происходила через ряд фиктивных финансовых операций с фирмами-посредниками», — говорится на сайте ведомства.

Ранее в киберполиции Украины рассказали о готовящейся атаке «российских хакеров».