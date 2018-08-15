Путин заявил о нехватке позитивного контента в соцсетях
Президент Росии Владимир Путин в ходе общения с участниками образовательного форума «Машук» заявил, что в социальных сетях не хватает позитивного контента., передает РИА «Новости».
Путину рассказали, как создается контент для студенческих телестудий, что он преимущественно распространяется в социальных сетях, а в дальнейшем студия планирует сотрудничать с региональными телеканалами.
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«Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что волонтеры часто работают эффективнее, чем чиновники.
Он подчеркнул, что деятельность, которая идет от сердца, достигает максимального эффекта.