Путин заявил о нехватке позитивного контента в соцсетях

Президент Росии Владимир Путин в ходе общения с участниками образовательного форума «Машук» заявил, что в социальных сетях не хватает позитивного контента., передает РИА «Новости».

Путину рассказали, как создается контент для студенческих телестудий, что он преимущественно распространяется в социальных сетях, а в дальнейшем студия планирует сотрудничать с региональными телеканалами.

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«Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что волонтеры часто работают эффективнее, чем чиновники.

Он подчеркнул, что деятельность, которая идет от сердца, достигает максимального эффекта.