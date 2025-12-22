В России появятся хабы по продаже подержанных автомобилей

«Известия»: в России откроют хабы по продаже подержанных авто с дисконтом до 40%

В России откроют до 10 хабов по продаже подержанных автомобилей с дисконтом. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на лизинговые компании.

В организациях уточнили, что хабы появятся в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах. В них будут представлены изъятые легковые и грузовые машины из коммерческих парков, такси, сервисов доставки и так далее. Эти автомобили возвращались арендодателям из-за несоблюдения договоров в 2025 году, следует из материала.

Журналисты уточнили, что размер скидки составит от 5 до 40%. Точный размер дисконта будет зависеть от сроков экспозиции и типа техники.

«На крупных стоянках и СТО партнеров лизинговые фирмы концентрируют изъятую технику. В этих центрах существенно проще осуществлять ее показ и предпродажную подготовку, стандартизируя качество экспозиции», — сказал директор по правовым вопросам и работе с проблемной задолженностью ГК «Интерлизинг» Сергей Шишкин.

По данным издания, первые хабы начнут свою работу уже в начале 2026 года. По словам Шишкина, сейчас компании находятся на этапе пилотирования подобного подхода к продажам.

