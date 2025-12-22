На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Под Парижем женщина вызвала спасателей из машины, упавшей в Сену

В пригороде Парижа супруги утонули после падения машины в Сену
true
true
true
close
Kevin Coombs/Reuters

В пригороде Парижа молодая пара не выжила после того, как их автомобиль упал в Сену, сообщает 20 Minutes со ссылкой на источники.

Газета уточняет, что инцидент произошел в ночь на 21 декабря в городе Пюто. Машина супругов была припаркована у берега реки, однако в какой-то момент автомобиль резко рванул вперед и упал в Сену. Находившаяся в салоне 25-летняя девушка дозвонилась до спасателей и сообщила, что вместе со спутником заблокирована внутри транспортного средства.

Ее слова подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Водолазам удалось, несмотря на темноту, извлечь девушку и ее 26-летнего спутника из воды, но реанимировать молодых людей не удалось.

14 декабря автомобиль УАЗ упал с моста на замерзшую реку в Челябинске и перевернулся. ДТП произошло около 12:50 на Нязепетровском тракте. За рулем машины находилась 40-летняя женщина, которая не справилась с управлением из-за сильного снегопада. В результате аварии пострадали водитель и пассажир.

Ранее в Башкирии спасатели подняли со дна озера почти 800 овец.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами