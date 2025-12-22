Под Парижем женщина вызвала спасателей из машины, упавшей в Сену

В пригороде Парижа супруги утонули после падения машины в Сену

В пригороде Парижа молодая пара не выжила после того, как их автомобиль упал в Сену, сообщает 20 Minutes со ссылкой на источники.

Газета уточняет, что инцидент произошел в ночь на 21 декабря в городе Пюто. Машина супругов была припаркована у берега реки, однако в какой-то момент автомобиль резко рванул вперед и упал в Сену. Находившаяся в салоне 25-летняя девушка дозвонилась до спасателей и сообщила, что вместе со спутником заблокирована внутри транспортного средства.

Ее слова подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Водолазам удалось, несмотря на темноту, извлечь девушку и ее 26-летнего спутника из воды, но реанимировать молодых людей не удалось.

