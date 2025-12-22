Истребитель перехватил самолет неподалеку от резиденции Трампа

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) США был поднят в небо для перехвата самолета, залетевшего в воздушное пространство города Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в социальной сети X.

«Сегодня утром истребитель F-16 командования NORAD перехватил самолет, который вошел в запретное воздушное пространство над Палм-Бич. Ситуация была спокойно разрешена», — говорится в сообщении командования.

В Палм-Бич находится резиденция американского президента Дональда Трампа.

В августе ВВС США подняли истребители для перехвата гражданского самолета, нарушившего запретное воздушное пространство над гольф-клубом американского лидера в Бедминстере. По информации NORAD, в районе организации было зафиксировано несколько подобных нарушений воздушного режима. Военные истребители вышли на перехват, при этом для привлечения внимания пилота они применили сигнальные ракеты.

