На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Истребитель перехватил самолет неподалеку от резиденции Трампа

Во Флориде истребитель ВВС США перехватил самолет близ резиденции Трампа
true
true
true
close
Reuters

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) США был поднят в небо для перехвата самолета, залетевшего в воздушное пространство города Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в социальной сети X.

«Сегодня утром истребитель F-16 командования NORAD перехватил самолет, который вошел в запретное воздушное пространство над Палм-Бич. Ситуация была спокойно разрешена», — говорится в сообщении командования.

В Палм-Бич находится резиденция американского президента Дональда Трампа.

В августе ВВС США подняли истребители для перехвата гражданского самолета, нарушившего запретное воздушное пространство над гольф-клубом американского лидера в Бедминстере. По информации NORAD, в районе организации было зафиксировано несколько подобных нарушений воздушного режима. Военные истребители вышли на перехват, при этом для привлечения внимания пилота они применили сигнальные ракеты.

Ранее Трампа на борту самолета задели дверью туалета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами