«Вмешательство в личную жизнь»: банки начали уточнять родственную связь при переводах денег

Банки стали блокировать крупные денежные переводы и уточнять у отправителей, как они связаны с получателями. Депутат Госдумы Михаил Делягин назвал это вмешательством в личную жизнь, но отметил обоснованность такой меры для борьбы с мошенниками. Организации обязали замораживать все подозрительные операции с июля 2024 года.

«Проверка возмутительна, но она оправдана»

Теперь при совершении крупных денежных переводов банки стали уточнять у отправителей, как они связаны с получателями. Таким образом организации борются с мошенниками. Об этом сообщает РИА Новости.

«При желании перевести большую сумму денег операция блокируется, позже с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов , среди которых полные данные человека и его родственная связь с клиентом банка», — пишет агентство.

Также представители банков спрашивают, на какие цели получатель перевода собирается потратить деньги.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал эту меру неприятной, но обоснованной:

«Такие вопросы, безусловно, являются вмешательством в личную жизнь, однако оно является оправданным в условиях беззащитности граждан перед мошенниками. Сегодня банки несут ответственность за невольное содействие мошенникам при проведении переводов, имеющих признаки подозрительных, и потому защищают себя тщательной проверкой. Проверка может выглядеть возмутительной и быть ею, но она оправдана. В конце концов, мы же даем обыскивать и просвечивать себя при посадке на самолет».

Он отметил, что банки обычно все-таки проводят такие переводы после того, как отправитель подтверждает свою ответственность за их совершение. Для этого достаточно сказать, что вы хорошо знакомы с человеком, которому пересылаете деньги, а средства ему нужны для решения личных проблем. Также следует указать, что вы не будете иметь претензий к банку в случае одобрения операции.

«В условиях, когда ради копеечных доходов мобильных операторов их лоббисты во власти, насколько можно судить, не позволяют блокировать мошеннические типы звонков, такое неудобство вполне обосновано», — добавил парламентарий.

Кроме того, он рекомендовал россиянам иметь запас наличных, если нужно сделать крупный денежный перевод, чтобы минимизировать взаимодействие с банками. Он также подчеркнул, что подобная необходимость возникает только у небольшой части общества , поскольку, по данным аналитиков Высшей школы экономики (ВШЭ), в 2024 году 60% россиян в месяц зарабатывали менее 40 тыс. рублей.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявилизданию «Подъем», что такие проверки вводятся для того, чтобы понять, не переводятся ли деньги преступникам. Для этой цели банки регулярно вводят разные варианты борьбы с мошенничеством, накапливая опыт в этой сфере.

Почему банки блокируют денежные переводы

С 24 июля 2024 года вступил в силу закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы на наличие признаков того, что они осуществляются под воздействием аферистов. При наличии хотя бы одного из нескольких оснований полагать, что отправитель не осознает свои действия, организации обязаны блокировать операцию , после чего связаться с клиентом и уточнить, точно ли он хочет отправить свои деньги. Кроме того, людям предоставляется два дня на отмену перевода.

В случаях, если банк не счел операцию подозрительной и не заморозил ее, в результате чего деньги получили мошенники, клиент имеет право требовать от организации возвращения своих средств. Однако если отправитель в разговоре с оператором подтвердил перевод, ответственность с банков снимается.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин в комментарии агентству «Прайм» уточнял, что под подозрение банков могут попасть переводы на суммы свыше 200 тысяч рублей.

На этом фоне при получении на карту денег за какую-либо работу предпринимателям стоит оформлять статус самозанятого, чтобы избежать блокировок. А при переводах близким в специальном поле лучше указывать назначения платежей.