Уиткофф назвал три приоритета в урегулировании на Украине

Уиткофф назвал три ключевых момента в урегулировании на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети Х назвал три ключевых задачи в рамках урегулирования конфликта на Украине.

«Нашим общим приоритетом является прекращение убийств, обеспечение гарантированной безопасности и создание условий для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины», — заявил он.

Американский чиновник добавил, что мир должен быть не только прекращением боевых действий, но основой стабильного будущего.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев 20 и 21 декабря участвовал в переговорах по урегулированию на Украине в Майами. США на них представляли Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По словам Дмитриева, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. Когда чиновник в сопровождении охраны садился в автомобиль и отправлялся на встречу с делегацией США на следующий день, он показал журналистам поднятый вверх большой палец. После второго раунда переговоров российский спецпредставитель отметил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию украинского конфликта.

