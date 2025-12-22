На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог сравнил ЕК с «Титаником»

TEC: ЕК стала «Титаником», тянущим Евросоюз за собой
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) стала «Титаником», который тянет за собой Евросоюз (ЕС). Об этом заявил политолог и историк Рафаэль Пинто Борхес в статье для The European Conservative (TEC).

Эксперт отметил, что ЕК пыталась «дисциплинировать» государства-члены ЕС. Однако после голосования о финансировании Украины комиссия оказалась в «стесненном положении» перед европейскими странами.

«В конце концов, дело было не только в «репарационном займе» [главы ЕК Урсулы] фон дер Лейен, который, по сути, тонул. Настоящий «Титаник» — это Европейская комиссия. Ради Европы, пусть она затонет сейчас, прежде чем будет нанесен еще больший ущерб», — написал Пинто Борхес.

19 декабря лидеры стран Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине до €90 млрд на период 2026-2027 годов из общего бюджета блока. Финансовая помощь будет предоставлена в форме беспроцентного кредита. При этом в итоговое решение не вошла идея прямого финансирования Киева за счет замороженных российских активов. В то же время, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что ЕС «оставляет за собой возможность использования активов России».

Ранее Маск призвал расформировать Еврокомиссию.

