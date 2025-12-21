Трое суток без объяснений: власти Туниса удерживают в аэропорту российских пилотов

Власти Туниса уже третьи сутки удерживают в аэропорту экипаж вертолета Ми-26, состоящий из российских и белорусских летчиков, без официальных обвинений и объяснений причин. У них изъяли паспорта, из-за чего они не могут покинуть зону прилета. Борт выполнял гуманитарные и грузовые рейсы для ООН и следовал из Ливии в Алжир с технической посадкой для дозаправки.

Экипаж из девяти человек (семеро из России и двое из Белоруссии) осуществляет грузовые перевозки и гуманитарные миссии для ООН. Один из членов экипажа сообщил, что борт летел из Ливии в Алжир, и остановился в тунисском аэропорту Джерба для дозаправки.

Экипаж планировал заночевать в отеле, номера которого были оплачены заранее, однако в аэропорту их задержали и конфисковали паспорта, из-за чего летчики не могут покинуть зону прилета.

Трое суток на лавках

Один из членов экипажа пилот Сергей Суслов рассказал Mash, что все это время летчикам пришлось располагаться на металлических лавках и спать сидя. После подключения к делу российского консульства экипажу было предоставлено небольшое помещение с парой диванов и санузлом.

При этом, когда их отпустят из зоны прилета неизвестно, отметил собеседник канала, официальных оснований для задержания им до сих пор не предъявили .

Член экипажа рассказал РЕН ТВ, что для подобных перелетов требуется согласование.

«Необходимо согласование стран, которые мы пролетаем. Это согласование бывает задерживается на 2–3 суток, в зависимости от страны. Пока местные власти там, в том числе и военные, согласовывают такие перелеты», — уточнил он.

Задержания в Тунисе

Власти Туниса уже не в первые задерживают российских граждан. Так, в ноябре 2024 года в Тунисе задержали группу из 11 граждан России по подозрению в возможной причастности к террористической деятельности.

По словам самих россиян, они направлялись с исследовательскими и краеведческими целями в населенный пункт Хайдра в провинции Кассерин, расположенный вблизи границы с Алжиром. Однако при проверке у них была обнаружена профессиональная видеосъемочная аппаратура, которая, по мнению тунисских правоохранителей, не соответствовала заявленному туристическому характеру поездки.

Регион, куда прибыли россияне, находится под усиленным контролем сил безопасности. В этом районе расположены объекты критически важной инфраструктуры, включая объекты, относящиеся к ведению министерства обороны Туниса. Кроме того, в приграничной зоне сохраняется напряженная обстановка из-за активности террористических группировок.

Обвинения в причастности к терроризму были сняты с россиян только в апреле 2025 года, после чего они были освобождены.