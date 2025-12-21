На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трое суток без объяснений: власти Туниса удерживают в аэропорту российских пилотов

Российских пилотов трое суток не выпускают из аэропорта Туниса
Telegram-канал «Baza»
Власти Туниса уже третьи сутки удерживают в аэропорту экипаж вертолета Ми-26, состоящий из российских и белорусских летчиков, без официальных обвинений и объяснений причин. У них изъяли паспорта, из-за чего они не могут покинуть зону прилета. Борт выполнял гуманитарные и грузовые рейсы для ООН и следовал из Ливии в Алжир с технической посадкой для дозаправки.

Власти Туниса третьи сутки держат в аэропорту экипаж вертолета Ми-26 из российских и белорусских летчиков без объяснения причин. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Экипаж из девяти человек (семеро из России и двое из Белоруссии) осуществляет грузовые перевозки и гуманитарные миссии для ООН. Один из членов экипажа сообщил, что борт летел из Ливии в Алжир, и остановился в тунисском аэропорту Джерба для дозаправки.

Экипаж планировал заночевать в отеле, номера которого были оплачены заранее, однако в аэропорту их задержали и конфисковали паспорта, из-за чего летчики не могут покинуть зону прилета.

Трое суток на лавках

Один из членов экипажа пилот Сергей Суслов рассказал Mash, что все это время летчикам пришлось располагаться на металлических лавках и спать сидя. После подключения к делу российского консульства экипажу было предоставлено небольшое помещение с парой диванов и санузлом.

При этом, когда их отпустят из зоны прилета неизвестно, отметил собеседник канала, официальных оснований для задержания им до сих пор не предъявили.

Член экипажа рассказал РЕН ТВ, что для подобных перелетов требуется согласование.

«Необходимо согласование стран, которые мы пролетаем. Это согласование бывает задерживается на 2–3 суток, в зависимости от страны. Пока местные власти там, в том числе и военные, согласовывают такие перелеты», — уточнил он.

Задержания в Тунисе

Власти Туниса уже не в первые задерживают российских граждан. Так, в ноябре 2024 года в Тунисе задержали группу из 11 граждан России по подозрению в возможной причастности к террористической деятельности.

По словам самих россиян, они направлялись с исследовательскими и краеведческими целями в населенный пункт Хайдра в провинции Кассерин, расположенный вблизи границы с Алжиром. Однако при проверке у них была обнаружена профессиональная видеосъемочная аппаратура, которая, по мнению тунисских правоохранителей, не соответствовала заявленному туристическому характеру поездки.

Регион, куда прибыли россияне, находится под усиленным контролем сил безопасности. В этом районе расположены объекты критически важной инфраструктуры, включая объекты, относящиеся к ведению министерства обороны Туниса. Кроме того, в приграничной зоне сохраняется напряженная обстановка из-за активности террористических группировок.

Обвинения в причастности к терроризму были сняты с россиян только в апреле 2025 года, после чего они были освобождены.

