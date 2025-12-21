Пьющие родители, плохие оценки: что стоит за исчезновением детей под Самарой

Три девочки и мальчик, пропавшие под Самарой, найдены. Накануне они ушли на прогулку и не вернулись, СК возбудил дело об убийстве. Обнаружили пропавших в местном храме: некоторые СМИ утверждают, что дети провели там всю ночь, а другие — что они пришли туда лишь утром, а ночевали в заброшенном доме. По информации МВД, противоправных действий против несовершеннолетних не совершалось. Как отмечает Baza, одна из девочек раньше уже сбегала из дома из-за того, что ее родители «выпивают».

В Безенчуке Самарской области нашли ранее пропавших четырех детей, ушедших на прогулку накануне и не вернувшихся домой, сообщили в областном УМВД.

«Дети разысканы. В отношении детей противоправные действия не совершались», — уточнили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Baza, дети задержались на прогулке и провели ночь в храме Пантелеимона Целителя, а в воскресенье, 21 декабря, священнослужители передали их сотрудникам полиции. Об этом же рассказали kp.ru местные жители.

«Они пришли туда сами, там же и переночевали. Храм рядом с улицей, где детская площадка, где играли дети», — заявила неназванная жительница Безенчука.

На опубликованном изданием фото из храма дети сидят за столом и едят. Как отмечает kp.ru, ран у них нет, кроме ссадины на лбу мальчика — однако неизвестно, когда и при каких обстоятельствах он ее получил.

При этом Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT пишет, что в церковь дети пришли уже утром, а где они были ночью предстоит установить. С родителями детей будет проведена беседа.

RT также сообщает, что дети пришли в храм только утром, а до этого провели ночь в заброшенном доме. Как заявили телеканалу в полиции, дети рассказали правоохранителям, что «загулялись».

«Дети были на территории храма, гуляли, потом зашли в храм. Сказали: «Загулялись», — рассказали в полиции.

Пропажа детей

Поселок, где пропали дети, расположен в 90 км от Самары. Несовершеннолетние ушли на прогулку около часа дня 20 декабря, однако к половине девятого так и не вернулись. По данным SHOT, в группе были три девочки 5, 10 и 11 лет, а также 10-летний мальчик.

Родители двух девочек-сестер первыми вышли на поиски и до ночи пытались найти детей, первоначально предполагая, что они ушли в расположенный неподалеку магазин, однако там их не видели. След детей обрывался на детской площадке в районе Советской улицы.

После этого родители обратились в правоохранительные органы. В час ночи к поискам подключились сотрудники МВД, ориентировки с приметами были переданы участковым, Росгвардии, инспекторам службы по делам несовершеннолетних и волонтерам.

Одноклассники двух пропавших девочек рассказали каналу Baza, что их родители «выпивают». Из-за этого 11-летняя девочка якобы часто сбегала из дома, в последний раз примерно две недели назад. Кроме того, она неважно учится в школе и часто получает тройки и двойки. Еще одна девочка и мальчик, которые ушли с сестрами, являются ее друзьями по двору. Как предполагает kp.ru, она могла подговорить их не возвращаться домой, однако официального подтверждения этой версии нет.

Региональный отдел СК РФ на фоне поисков детей возбудил дело об убийстве.

«Безенчукским межрайонным следственным отделом регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего», — сообщили в ведомстве.

В СК РФ отметили, что это требуется для оперативного привлечения всех ресурсов для поиска.

Также проверку инициировала прокуратура Самарской области, в ведомстве сообщили, что выясняют все причины исчезновения детей и по результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.