«Разжигатели войны не смогли помешать». Дмитриев рассказал о переговорах с Уиткоффом по Украине

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев перед вторым днем встречи со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию украинского конфликта. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, главная цель визита Дмитриева — получение наработок мирного плана.

«Разжигатели войны» не смогли помешать переговорам по урегулированию украинского конфликта. Об этом спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил журналистам, прибыв на второй день встречи с зятем президента США Джаредом Кушнером и спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Майами, передает ТАСС.

«Не смогли, не смогли [помешать]. Все хорошо», — ответил Дмитриев на соответствующий вопрос журналистов.

Другими деталями второго дня переговоров он пока не поделился.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщилПервому каналу, что главная цель встречи Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером заключается в получении актуальных наработок плана по урегулированию украинского конфликта.

«Дмитриев должен сработать на прием. Он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами... Потом он это доложит главе государства», — заявил Песков.

Он добавил, что президент России Владимир Путин ничего не передавал американской делегации. Также, по словам Пескова, Москва заинтересована в сотрудничестве с Вашингтоном вне зависимости от результатов переговоров по Украине, однако американское руководство считает иначе: «Американская сторона четко индексирует возможность развития сотрудничества с процессом урегулирования».

Тем временем Уиткофф опубликовал в соцсети X пост, в котором назвал прошедшие ранее переговоры с украинской делегацией «продуктивными и конструктивными». Он раскрыл, что в них также приняли участие «ключевые советники по национальной безопасности из европейских стран». При этом в двустороннем формате Вашингтон и Киев обсудили четыре основных документа по урегулированию конфликту: план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, гарантии США и «план экономического развития и процветания».

Дмитриев же по итогам первого дня переговоров рассказал лишь, что дискуссии с представителями США проходят конструктивно.

Ожидания от встречи Дмитриева и Уиткоффа

Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с aif.ru предположил, что американская делегация на встрече представит представителям России поправки Украины к плану президента США Дональда Трампа:

«Уже несколько раундов переговоров прошли за закрытыми дверями, мы всех деталей не знаем, знаем только обрывки. Вполне возможно, речь на встрече в Майами пойдет о том, как прошли последние переговоры по Украине между американской и украинской сторонами. Вполне возможно, нас познакомят с украинской версией послевоенного урегулирования».

Он добавил, что в рамках челночной дипломатии представители Вашингтона поочередно узнают точки зрения Москвы и Киева, чтобы сблизить их позиции и к началу переговоров представить уже более приемлемый вариант договоренностей.

Политолог-международник, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в комментарии изданию «Абзац» выразил уверенность, что в ближайшее время невозможно достичь компромисса по окончанию украинского конфликта, поскольку администрация Трампа не торопится давить на Киев.

«У Вашингтона есть все, чтобы продавить киевский режим, но делать они это будут не так быстро. Украина представляет собой большой чемодан с компроматом по разворовыванию американских и европейских денег. Администрация Трампа будет превращать это в реальные уголовные дела», — сказал эксперт.

Коктыш предположил, что к таким действиям Белый дом перейдет не раньше лета 2026 года, увязав процесс с промежуточными выборами в конгресс США.

Схожий прогноз порталу News.ru дал политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, к кампании по обновлению американского парламента Украина получит худшие для нее условия по урегулированию конфликта с Россией:

«Здесь хорошего сценария для Зеленского не прослеживается. По-хорошему, ему нужно принимать уже сейчас все пункты плана Трампа и надеяться на то, что Россия с ними согласится. Но он, как мы видим, все равно затягивает переговорный процесс. Это означает тот факт, что Россия будет и дальше продвигаться на поле боя, и в конечном счете итоговый мирный план, который Киеву придется рано или поздно подписать, будет гораздо хуже того, что предлагается сейчас».

По его словам, единственная надежда властей Украины заключается в том, что на выборах в конгресс победу одержат представители Демократической партии США. Но даже при таком раскладе они начнут работу только через 13 месяцев, а за это время ситуация в зоне проведения СВО сильно изменится не в пользу Киева.