Стало известно, сколько украинских дронов было сбито за неделю над Россией

РИА Новости: силы ПВО за неделю сбили над Россией не менее 1377 беспилотников

В течение недели силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России не менее 1377 украинских дронов. Об этом, подсчитав данные министерства обороны РФ, сообщает РИА Новости.

Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов было перехвачено и уничтожено 15 и 18 декабря — 545 и 216. Подавляющее большинство атак было совершено на европейскую часть страны.

С 8 по 14 декабря силы ПВО России сбили не менее 1677 украинских беспилотников.

21 декабря сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили за 3,5 часа над регионами России 35 украинских беспилотников.

Всего за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников. По данным министерства обороны, всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 104 014 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее россиян призвали быть настороже из-за возможной подготовки ВСУ массированной атаки.