На Камчатке возбудили дело против чиновницы, продавшей без торгов земельные участки

СКР: на Камчатке возбуждено дело о продаже без торгов 26 земельных участков

На Камчатке возбуждено уголовное дело о продаже без торгов 26 земельных участков. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.

Следственный отдел по городу Елизово выявил, что 49-летняя исполняющая обязанности начальника Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации Елизовского муниципального района превысила свои должностные полномочия. С апреля 2022 года по август 2024 года она произвела отчуждение 26 земельных участков без проведения торгов по заниженной цене в пользу 14 лиц. Тем самым Елизовскому муниципальному району был причинен материальный ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей.

