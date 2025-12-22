На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке возбудили дело против чиновницы, продавшей без торгов земельные участки

СКР: на Камчатке возбуждено дело о продаже без торгов 26 земельных участков
true
true
true
close
Сергей Булкин/Globa Look Press

На Камчатке возбуждено уголовное дело о продаже без торгов 26 земельных участков. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.

Следственный отдел по городу Елизово выявил, что 49-летняя исполняющая обязанности начальника Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации Елизовского муниципального района превысила свои должностные полномочия. С апреля 2022 года по август 2024 года она произвела отчуждение 26 земельных участков без проведения торгов по заниженной цене в пользу 14 лиц. Тем самым Елизовскому муниципальному району был причинен материальный ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей.

4 декабря сообщалось, что в Дагестане арестовали чиновника, подозреваемого в незаконной раздаче земель.

20 ноября стало известно, что бывшего заместителя главы Тосненского района Ленинградской области Олега Ануфриева арестовали за махинации с землями для льготников.

Ранее суд дал бизнесмену Бойко-Великому 15,5 года колонии по делу о хищении земель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами