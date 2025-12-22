На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политик заявил, что отношения России и Индонезии можно улучшить

Политик Нгабалин: Индонезия может вывести отношения с Россией на иной уровень
Shutterstock/FOTODOM

Индонезия обладает значительным потенциалом для вывода отношений с Россией на новый уровень. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава управления по международным связям партии «Голкар» Али Мохтар Нгабалин.

Политик отметил, что сотрудничество между странами уже успешно развивается в экономике, образовании, культуре и гуманитарной сфере. По его словам, прочная основа взаимного доверия позволяет расширить партнерство.

«Основа взаимного доверия между нашими народами достаточно прочна, чтобы вывести партнерство на новый уровень», — подчеркнул Нгабалин.

Он добавил, что стороны могут активизировать торговлю и инвестиции, расширить образовательные программы и развивать диалог в сфере обороны. Делегация партии «Голкар» посетила Россию ранее в этом году, и поездка произвела на политика сильное впечатление.

21 декабря было подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

Ранее Африка нацелилась на расширение торговли с Россией.

