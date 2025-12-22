В Турции обсуждение бюджета закончилось дракой депутатов

В Турции депутаты подрались на заседании по бюджету

В Турции депутаты подрались во время заседания по принятию бюджета. Об этом сообщает Haberler.

В материале уточняется, что конфликт между членами правящей Партии справедливости и развития и оппозиционной Республиканской народной партии возник, когда бюджет уже обсудили. Ссора двух депутатов быстро переросла в общую драку. Ее удалось остановить только после вмешательства других политиков.

Весной этого года в армянском парламенте случилась потасовка между депутатами правящей партии и оппозиции после обсуждения инициативы о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида армян.

Стычке предшествовали резкие заявления спикера в адрес оппозиционной партии «Дашнакцутюн». В марте премьер-министр Никол Пашинян вновь подтвердил, что признание геноцида армян не входит в приоритеты внешней политики Еревана.

