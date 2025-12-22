На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США откроется резиденция русского Деда Мороза

Резиденция русского Деда Мороза откроется в пригороде Вашингтона
Евгений Биятов/РИА Новости

Резиденция русского Деда Мороза начнет работу в понедельник в крупнейшем пригороде Вашингтона — городе Роквилл. Об этом РИА Новости рассказала распорядитель резиденции Юлия Сарычева.

По ее словам, новогодние персонажи приедут из России и будут общаться с детьми индивидуально — для каждой семьи выделено отдельное время. Гости смогут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, поиграть и узнать о русских традициях за чаем.

«Дед Мороз и Снегурочка обязательно приедут к нам из России. Правда, мы еще не решили, говорить ли детям, что они прибыли из главной резиденции в Великом Устюге или просто с российского севера», — сказала Сарычева.

Резиденция будет работать до конца школьных каникул в США — до 3 января.

В ноябре 2022 года дед Мороз из Великого Устюга оказался под западными санкциями. Евросоюз и США принимали рестрикции пакетом, куда вошло и АО «Дед Мороз» как организация, осуществляющая деятельность в сфере туризма. При этом власти региона не видят угроз для главного зимнего праздника.

Ранее психологи объяснили, может ли вера в Деда Мороза навредить ребенку.

