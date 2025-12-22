Уиткофф и Умеров опубликовали одинаковые посты по итогам встреч в США

Уиткофф и Умеров опубликовали одно и то же заявление после встреч в Майами

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров по итогам переговоров в Майами опубликовали одинаковые заявления на своих страницах в социальной сети X.

В текстах политики отметили, что в ходе отдельной американо-украинской встречи стороны рассмотрели четыре ключевых документа. В них вошли обсуждения мирного плана из 20 пунктов, гарантий безопасности США для Украины, развития плана «экономики и процветания» и другое. При этом особое внимание Уиткофф и Умеров уделили срокам и последовательности будущих шагов.

20 декабря в Майами завершилась встреча украинской делегации с представителями США и стран Европы. По словам Умерова, во время переговоров были достигнуты договоренности о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время.

В это же время в городе проходили переговоры при участии спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева. Он отметил, что дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. Когда чиновник в сопровождении охраны садился в автомобиль и отправлялся на встречу с делегацией США на следующий день, он показал журналистам поднятый вверх большой палец. После второго раунда переговоров российский спецпредставитель отметил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию украинского конфликта.

