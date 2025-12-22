На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уиткофф и Умеров опубликовали одинаковые посты по итогам встреч в США

Уиткофф и Умеров опубликовали одно и то же заявление после встреч в Майами
Evgeniy Maloletka/AP

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров по итогам переговоров в Майами опубликовали одинаковые заявления на своих страницах в социальной сети X.

В текстах политики отметили, что в ходе отдельной американо-украинской встречи стороны рассмотрели четыре ключевых документа. В них вошли обсуждения мирного плана из 20 пунктов, гарантий безопасности США для Украины, развития плана «экономики и процветания» и другое. При этом особое внимание Уиткофф и Умеров уделили срокам и последовательности будущих шагов.

20 декабря в Майами завершилась встреча украинской делегации с представителями США и стран Европы. По словам Умерова, во время переговоров были достигнуты договоренности о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время.

В это же время в городе проходили переговоры при участии спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева. Он отметил, что дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. Когда чиновник в сопровождении охраны садился в автомобиль и отправлялся на встречу с делегацией США на следующий день, он показал журналистам поднятый вверх большой палец. После второго раунда переговоров российский спецпредставитель отметил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию украинского конфликта.

Ранее Уиткофф дал оценку переговорам с Кириллом Дмитриевым.

