Москвичам спрогнозировали «невероятные» погодные чудеса

Вильфанд: резкое похолодание в Москве сменится потеплением к концу недели
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

На этой неделе погода в столице будет сильно меняться, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что «невероятные чудеса», которые происходят в новогоднюю ночь, ожидают горожан и в предпраздничный период.

«В пятницу все модели демонстрировали устойчивое понижение температуры. А нынешние прогнозы, которые сегодня выпущены, показывают, что в течение этой недели будут очень сильные колебания, изменения температурного режима», — заявил эксперт.

Он добавил, что через Европейскую Россию будут двигаться циклонические образования. Они вызывают неустойчивую погоду. Москва же находится на их периферии.

По словам Вильфанда, плюсовая температура днем в понедельник опустится ниже 0°C к вечеру. Прохождение холодного фронта приведет к морозам в Московском регионе в середине недели, но к пятнице потеплеет до -1...-6°C. А днем в субботу ожидается около 0°C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 21 декабря в столичном регионе начал восстанавливаться снежный покров. Он останется до конца года.

Ранее финнам спрогнозировали «черное Рождество».

