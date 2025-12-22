22 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

22 декабря в России отмечают День энергетика и День хоккея. Если вы еще не нарядили елку, для этого есть прекрасный повод — день рождения елочной гирлянды. Православные верующие сегодня чтут икону Божией Матери «Нечаянная радость». Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 22 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 22 декабря

День энергетика

22 декабря в России отмечается День энергетика — праздник специалистов, занимающихся производством, передачей и распределением электрической и тепловой энергии. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1920 году на VIII Всероссийском съезде Советов был принят Государственный план электрификации России — план ГОЭЛРО, ставший одним из ключевых проектов индустриального развития страны. Кроме того, на это время приходится зимнее солнцестояние — самый короткий световой день в году, что символически подчеркивает значение электрического света в жизни общества.

Официально День энергетика был учрежден в СССР в 1966 году. В разные годы дата празднования менялась, однако сегодня в России он снова отмечается именно 22 декабря. В этот день чествуют инженеров, техников, диспетчеров, монтажников и всех специалистов, чья работа обеспечивает бесперебойное снабжение городов и предприятий энергией.

Международный день бардовской песни

22 декабря поклонники и исполнители авторской песни отмечают неофициальный, но широко распространенный праздник. Он возник в России в конце 1990-х годов и постепенно приобрел международный характер, объединив авторов и слушателей из разных стран.

Считается, что идея праздника окончательно оформилась в 2000 году, когда барды и любители жанра договорились отмечать его ежегодно. Символической традицией стало исполнение 22 декабря песни Булата Окуджавы «Молитва» — как знака преемственности и уважения к классикам жанра.

close Поэт Булат Окуджава на сцене театра на Таганке, 1981 год Виктор Великжанин/ТАСС

В этот день в разных городах проходят концерты, творческие вечера и встречи, а радиостанции и интернет-площадки включают в эфир авторскую песню, подчеркивая ее особое место в культурной истории нашей страны.

День рождения российского хоккея

22 декабря 1946 года состоялись первые матчи чемпионата СССР по хоккею с шайбой. С тех пор эту дату стали отмечать как день рождения отечественного хоккея. Дебютный турнир прошел в нескольких городах, а первым чемпионом стало московское «Динамо».

Кстати, «отцом русского хоккея» считают Анатолия Тарасова — легендарного тренера, который проявил себя как один из главных архитекторов советской хоккейной школы.

close Юрий Долягин/РИА Новости

День Гидрометеорологической службы Вооруженных сил России

22 декабря — профессиональный праздник военных метеорологов. Дата связана с созданием в 1915 году Главного военно-метеорологического управления Российской императорской армии, которое обеспечивало войска точными погодными прогнозами.

И в Первую мировую, и в Великую Отечественную войну военная метеорология играла важную роль в ходе боевых действий. Сегодня специалисты службы составляют прогнозы для авиации, флота, арктических операций и стратегических учений, оставаясь важным элементом обороны государства.

День образования Пенсионного фонда РФ

22 декабря 1990 года был учрежден Пенсионный фонд РСФСР — ключевая структура системы пенсионного обеспечения страны. В 2023 году он был объединен с Фондом социального страхования, образовав Социальный фонд России, однако дата по-прежнему остается памятной для работников системы.

История пенсионного обеспечения в России насчитывает несколько столетий, но именно в XX веке была сформирована государственная система пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца, ставшая основой социальной политики.

День рождения елочной гирлянды

В этот день в 1882 году помощник Томаса Эдисона Эдвард Джонсон впервые украсил рождественскую елку электрическими огнями. Он соединил проводом 80 разноцветных лампочек и продемонстрировал новый способ праздничного освещения, который со временем стал неотъемлемой частью новогодних и рождественских традиций по всему миру. Этот эксперимент принято считать точкой отсчета в истории электрической елочной гирлянды.

В конце XIX века елки чаще всего украшали настоящими свечами, что было не только неудобно, но и опасно из-за высокого риска пожара. Однако электрическое освещение прижилось не сразу и долго оставалось диковинкой. Массовую популярность гирлянды получили лишь десятилетия спустя, а в России их промышленное производство началось только в 1938 году.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 22 декабря в других странах

День учителя — Куба. Праздник установлен в честь завершения кампании по ликвидации безграмотности в 1961 году. Обучение продолжалось почти год. За это время учителям удалось почти вдвое повысить процент грамотных людей в стране и довести его до 96%. В День учителя на Кубе принято подчеркивать особую роль педагогов в развитии общества.

День матери — Индонезия. 22 декабря 1928 года в стране состоялся первый женский конгресс. Представительницы 30 организаций обсуждали расширение прав женщин в системе образования и в семье. Спустя четверть века в честь исторического события был учрежден праздник. Жители современной Индонезии в этот день поздравляют своих матерей, воздают им почести и благодарят за любовь и заботу.

Национальный день математики — Индия. Праздник отмечается с 2011 года в день рождения Сринивасы Рамануджана, знаменитого индийского математика, жившего в начале ХХ века. Несмотря на отсутствие специального образования, он внес большой вклад в математический анализ, теорию чисел и другие разделы математики. Кстати, великому ученому посвящен снятый в 2015 году фильм «Человек, который познал бесконечность» с Девом Пателем в главной роли.

close WESTOCK PRODUCTIONS/Shutterstock/FOTODOM

Религиозные праздники 22 декабря

Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы

Православная церковь в этот день вспоминает праведных Иоакима и Анну — родителей Пресвятой Богородицы. По церковному преданию, долгое время они оставались бездетными, но после искренней молитвы получили благую весть о зачатии дочери Марии, через которую миру был дарован Спаситель.

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость»

Происхождение одной из самых почитаемых в православии чудотворных икон Пресвятой Богородицы связано с легендой о грешнике, который имел обыкновение каждый день молиться у святого образа и при этом продолжать вести порочную жизнь.

Предание о видении грешника Однажды молящийся увидел, что у Младенца на иконе открылись раны и из них течет кровь, — как если бы он был на Кресте. Божия Матерь сказала, что грешники вновь и вновь распинают Христа и заставляют ее скорбеть от их дел. Молодой человек испытал раскаяние и стал через заступничество Богородицы молить Господа о прощении. А получив его, исправил свою жизнь.

Иконография точь-в-точь повторяет предание: в левом углу иконы изображен молящийся человек. Тело Младенца Иисуса покрыто язвами, а одежда разорвана.

И все же образ символизирует радость прощения и оставления грехов, которую грешник уже и не чаял испытать. Икона напоминает о милосердии и надежде. Списки чудотворного образа находятся во многих православных храмах России.

Православная церковь 22 декабря также чтит память: • пророчицы Анны, матери пророка Самуила;

• святителя Софрония, архиепископа Кипрского;

• преподобного Стефана Новосиятеля;

• священномучеников Владимира Виноградова, Владимира Джуринского, Василия Ягодина и других.



Народные праздники и приметы 22 декабря

Анна Темная

В этот день на Руси почитали святую Анну — матерь Девы Марии. В народе праздник получил название Анна Темная — из-за короткого светового дня.

На Анну Темную молились о детях и семейном благополучии. Беременных женщин освобождали от тяжелой работы, чтобы не навредить ребенку. Наши предки верили, что если будущая мать будет разжигать огонь — на теле младенца появятся отметины, а если прясть — произойдет обвитие плода пуповиной.

По погоде в этот день предсказывали, каким будет конец года и будущий урожай.

Приметы

Ясный день обещал мороз и солнце 31 декабря.

Если снег вплотную подступал к изгородям, это считалось плохим знаком для будущего урожая, а просвет между сугробами и забором, наоборот, сулил богатые всходы.

Иней на ветвях деревьев — в конце года будет пасмурная погода.

Метель предвещала ветреную и сырую погоду, мороз — ясные дни.

Какие исторические события произошли 22 декабря

1790 год — русские войска под командованием Александра Суворова взяли турецкую крепость Измаил. Это сражение стало одним из ключевых в ходе Русско-турецкой войны.



— русские войска под командованием Александра Суворова взяли турецкую крепость Измаил. Это сражение стало одним из ключевых в ходе Русско-турецкой войны. 1857 год — в России была выпущена первая почтовая марка, положившая начало отечественной филателии.



— в России была выпущена первая почтовая марка, положившая начало отечественной филателии. 1895 год — немецкий физик Вильгельм Рентген сделал рентгенограмму «Рука с кольцами». Моделью послужила ладонь его жены. Это изображение стало первым в истории рентгеновским снимком человеческого организма.

close Рентгенограмма «Рука с кольцами» Science Museum/NMSI/Global Look Press

1938 год — у берегов Южной Африки была поймана латимерия — древнейшая из ныне живущих рыб.



— у берегов Южной Африки была поймана латимерия — древнейшая из ныне живущих рыб. 1976 год — состоялся первый полет Ил-86. Его называли одним из самых надежных пассажирских самолетов.



— состоялся первый полет Ил-86. Его одним из самых надежных пассажирских самолетов. 1978 год — Андрей Чикатило совершил первое убийство, положив начало серии преступлений.

1989 год — в Берлине открылись Бранденбургские ворота спустя 28 лет после возведения стены. Событие ознаменовало объединение ГДР и ФРГ.

Дни рождения и юбилеи 22 декабря

В 1702 году родился Жан-Этьен Лиотар — швейцарский художник, мастер пастели.



— швейцарский художник, мастер пастели. В 1744 году родился Даниил Самойлович — русский врач и основатель отечественной эпидемиологии.



— русский врач и основатель отечественной эпидемиологии. В 1858 году родился Джакомо Пуччини — итальянский оперный композитор.

close Джакомо Пуччини (1858 –1924) — итальянский композитор, автор опер «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй» и «Турандот». World History Archive

В 1937 году родился Эдуард Успенский — писатель, автор знаменитых детских книг про Чебурашку, каникулы в Простоквашино и гарантийных человечков.

Кто отмечает день рождения 22 декабря

86 лет исполняется Лео Бокерии — российскому кардиохирургу и ученому, организатору медицинской науки, профессору, академику РАН и РАМН.



— российскому кардиохирургу и ученому, организатору медицинской науки, профессору, академику РАН и РАМН. 64 года исполняется Юрию Маленченко — российскому космонавту, Герою РФ, совершившему шесть полетов в космос.



— российскому космонавту, Герою РФ, совершившему шесть полетов в космос. 59 лет исполняется Дмитрию Билозерчеву — советскому гимнасту, трехкратному олимпийскому чемпиону.



— советскому гимнасту, трехкратному олимпийскому чемпиону. 53 года исполняется Ванессе Паради — французской актрисе, певице, фотомодели.

close Ванесса Паради Serge Arnal/Global Look Press