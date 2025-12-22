Продолжение украинского конфликта выгодно лишь политикам, производителям оружия и банкирам. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

По мнению премьера, война на Украине нужна политикам, которые считают, что ядерную державу можно победить на поле боя, производителям оружия, наживающимся на бесконечных конфликтах, и сделавшим ставки на военное поражение России банкирам.

21 декабря Орбан заявил, что Украину может укрепить только завершение военного конфликта с Россией.

До этого Орбан заявил, что европейские чиновники подталкивают Европу к войне с Россией, а Будапешт выступает категорически против этого. По его словам, Венгрия отказалась от военных займов для Украины, тесно сотрудничая со Словакией и Чехией как надежными и сильными партнерами. Он подчеркнул, что Будапешт отвергает войну и выступает за мир.

Ранее Орбан заявил, что в конфликте на Украине непонятно, кто на кого напал.