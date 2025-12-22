Магнитную бурю уровня G1 прогнозируют на Земле 22 декабря

Слабая магнитная буря уровня G1 может произойти на Земле в понедельник, 22 декабря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, возмущение геомагнитной обстановки возможно с 9:00 до 12:00 по московскому времени. Причиной стала корональная дыра, наблюдающаяся на Солнце, а также вспышечная активность 20 декабря, когда произошло девять вспышек, включая одну класса M.

До этого в ИКИ РАН сообщили, что геомагнитная обстановка в предновогоднюю неделю 2025 года будет относительно спокойной, однако перед Новым годом ожидается серия мощных всплесков солнечной активности.

По данным ученых, 23 декабря ожидается магнитная буря силой в 5 баллов (красный уровень опасности), на следующий день буря немного ослабнет, но магнитное поле Земли останется возмущенным — 4 балла (оранжевый уровень). Такая обстановка будет сохраняться вплоть до 29 декабря, после чего 30 декабря, как отмечают в ИКИ РАН, ожидаются сильные магнитные возмущения в 5 баллов. Таким образом, самая сильная буря будет накануне Нового года, а не в сам праздник, уточнили эксперты.

Ранее метеозависимых россиян призвали не переедать во время магнитной бури.