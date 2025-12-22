Вэнс призвал не отправлять деньги родителей на Украину

Деньги родителей не следует отправлять на Украину. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления на фестивале America Fest, трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

«Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в том числе отменяем налоги на социальные пособия, потому что считаем, что к отцу и матери нужно относиться с уважением, не отправлять все их деньги на Украину», — сказал вице-глава государства.

5 декабря Вэнс назвал невозможность достичь быстрого мира на Украине главным разочарованием на занимаемой должности. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что конфликт Москвы и Киева будет самым легким для урегулирования. Вице-президент США подчеркнул, что счел бы сумасшедшими тех, кто говорил, что достичь мира на Ближнем Востоке будет легче, чем в Европе.

В этот же день вице-президент США заявил, что надеется на позитивное развития событий в плане урегулирования конфликта на Украине в течение следующих нескольких недель.

