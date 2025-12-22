На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На границе Украины и Польши образовалась очередь из автомобилей

На границе Украины и Польши скопились сотни автомобилей
Yan Dobronosov/Reuters

На границе Украины и Польши скопились сотни легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Об этом сообщает украинское издание Insider.

Самая сложная ситуация сложилась в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини», где ожидание пересечения границы достигает 20 часов.

За прошедшие сутки украинско-польскую границу пересекли почти 67 тысяч человек. При этом число въехавших на Украину примерно на 3,5 тысячи больше, чем выехавших.

8 ноября стало известно, что на выезде из Одесской области возникла очередь из фур из-за сбоя в базе данных таможни. Все пункты пропуска с Румынией и Молдавией перестали работать. В очередь попали свыше 400 автомобилей и 30 автобусов.

6 сентября сообщалось, что польские фермеры в рамках протестов заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Украиной.

Протесты фермеров проходили в Польше с февраля до лета 2024 года. В рамках демонстраций аграрии требовали прекратить поставки в страну дешевого украинского зерна, критиковали зеленые инициативы Евросоюза и выступали за усиление поддержки местных хозяйств. В результате демонстраций ввоз зерна с Украины ограничили и приняли ряд мер для помощи фермерам.

Ранее президент Польши заявил о неблагодарности Украины.

Новости Украины
