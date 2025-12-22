Страховые пенсии в России с января вырастут на 7,6%

Аналитик Киселева: индексация пенсий в 2026 году произойдет 1 января 2026 года

Традиционная индексация пенсий в 2026 году начнется с 1 января — страховые выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца вырастут на 7,6%. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитика Елену Киселеву.

По ее данным, в среднем прибавка у неработающих пенсионеров составит около 2 тысяч рублей, а размер пенсии достигнет 27,7 тысяч рублей. У работающих пенсионеров выплата увеличится примерно на 1,6 тысячи рублей — до 23,8 тысяч рублей.

С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии для граждан, не имеющих права на страховые. Их рост составит 6,8%, а средний размер достигнет 16,6 тысяч рублей.

Наибольший рост страховой пенсии по старости в России в 2026 году ожидается на Чукотке — на 3,2 тысячи рублей. Второе место в рейтинге занимает Ненецкий АО — там выплата увеличится на 2,9 тысячи рублей. Третье место по прогнозам разделяют Магаданская область и Камчатка с показателями роста, равными 2,8 тысячи рублей.

На 2,7 тысячи вырастет пенсия у жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В десятку регионов также вошли Якутия, Мурманская область и Сахалин с ожидаемым ростом пенсии на 2,5 тысячи рублей, а также Республика Коми — там пенсия увеличится на 2,4 тысячи рублей.

Ранее в Госдуме призвали вернуть прежний пенсионный возраст и повышать пенсии раз в квартал.