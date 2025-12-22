На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Елки 12» возглавили российский прокат за выходные

Фильм «Елки 12» вышел в лидеры кинопроката в России и странах СНГ за выходные
Базелевс Продакшн

Фильм «Елки 12» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Российская комедия рассказывает историю 9-летнего мальчика из Кирова, который после расставания родителей отправился в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. По данным портала, в период с 18 по 21 декабря картина собрала 172,8 млн рублей.

На втором месте расположился ремейк советского кинохита «Невероятные приключения Шурика», который за выходные собрал 67 млн рублей. Замкнул тройку лидеров «Волчок» — 46,1 млн рублей.

15 декабря российский прокат возглавили «Невероятные приключения Шурика». Переосмысление комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» за неделю заработало 121 млн рублей и привлекло 259 тысяч зрителей. При этом «Волчок» оказался по итогам уикенда на втором месте.

Ранее режиссер «Брата-3» назвал условия, при которых в России снимут фильм «круче «Аватара».

