Властям Москвы могут передать право эвакуировать авто с мест для инвалидов

Депутат Нилов: Москве следует передать право эвакуации авто с мест для инвалидов
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Региональным властям следует передать право эвакуировать транспортные средства, которые незаконно занимают парковочные места для инвалидов в городах федерального значения и Подмосковья. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Во-первых, это позволит оперативно реагировать на нарушение прав граждан с ограниченными возможностями. Во-вторых, это значительно разгрузит сотрудников Госавтоинспекции. И в-третьих, простимулирует других водителей не занимать места для инвалидов и достаточно быстро их освобождать», — сказал депутат.

Согласно действующему законодательству, органы исполнительной власти Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Московской области могут составить протокол об административном правонарушении, только если передача этих полномочий предусмотрена в соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ. В рамках инициативы предлагается дополнить перечень нарушений, по которым могут составлять протоколы органами исполнительной власти, статьей о нарушении правил стоянки на местах для инвалидов.

Законопроект о внесении необходимых изменений в законодательство будет внесен в Госдуму в понедельник, 22 декабря.

Ранее в Госдуме предложили новый повод для лишения россиян водительских прав.

