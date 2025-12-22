На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия впервые ввезла партию сыра из Китая

true
true
true
close
Anastasia Kamysheva/Shutterstock/FOTODOM

Россия впервые импортировала китайский сыр, закупив в ноябре восемь тонн этого продукта на сумму $93 тысячи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные китайской таможни.

Конкретный сорт ввезенного сыра в данных не указан. В Китае производятся как традиционные европейские виды сыров, так и местные специалитеты — например, из молока буйволиц или яков.

При этом объем экспорта сыра из России по итогам 2024 года увеличился на 22% относительно показателя 2023 года, до 33 тысяч тонн. Среди импортеров сыра в Россию первое место занимает Казахстан (52%), на втором месте находится Белоруссия (15%), тройку лидеров замыкает Узбекистан (12%).

По итогам прошлого года Россия нарастила продажи сыра в Китай, согласно данным ГТУ КНР, поставки составили около 440 тонн на сумму около $2 млн, что в 4,5 раза больше относительно года ранее.

Ранее Россия потеряла статус главного импортера китайских автомобилей.

