«Макрон предал Мерца». Президента Франции уличили в отказе от плана по конфискации активов России

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Евросоюза выступил против плана по конфискации российских активов для выделения кредита Украине, чем фактически предал канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах.

«Макрон предал Мерца, и он знает, что за это последует расплата. Но он слишком слаб, а потому у него не осталось другого выбора, кроме как примкнуть к [премьер-министру Италии] Джордже Мелони»,

— заявил оставшийся анонимным собеседник издания.

В FT подчеркнули, что на протяжении предшествовавших саммиту недель Макрон ни разу публично не выступал против немецкого предложения по использованию замороженных российских резервов. Однако в частных разговорах его окружение высказывало опасения, что такой шаг является «сомнительно законным», а в случае необходимости срочного возвращения этих денег Москве Париж окажется в сложном положении из-за обремененности долгами.

Параллельно с этим все больше членов Евросоюза, в том числе Италия, вставали на сторону премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, называвшего возможное изъятие слишком рискованным. В итоге к этой стороне присоединился и Макрон, окончательно «похоронив идею».

По оценкам издания, это стало кульминацией изменения динамики отношений между двумя крупнейшими силами ЕС: «инициативной Германией» и «плетущейся Францией». Газета отмечает, что после прихода Мерца на пост канцлера его страна принялась активно выделять деньги на оборонные проекты, в то время как Париж на второй половине срока Макрона столкнулся с финансовыми проблемами из-за огромного госдолга и с политической нестабильностью.

Немецкий лидер пытался восстановить потерянные при его предшественнике Олафе Шольце отношения с Францией, однако сделать это не удалось. «В Брюсселе царит ощущение, что Берлин является крупным игроком, в то время как влияние Франции тает », — сказала эксперт по европейской политике из парижского аналитического центра Institut Montaigne Джорджина Райт.

Более того — конфискация российских активов стала не единственным вопросом на саммите, в котором мнения Макрона и Мерца принципиально разошлись. Канцлер Германии настаивал на том, чтобы до конца декабря ЕС подписал торговое соглашение с Меркосуром экономическим объединением южноамериканских стран: Аргентины, Бразилии, Уругвая, Парагвая, Боливии и Венесуэлы, переговоры по которому велись на протяжении 25 лет. Французский же президент выступал за отсрочку заключения этого документа.

«Макрон вновь нашел неожиданного союзника в лице Джорджи Мелони, которая обеспечила отсрочку на несколько недель, лишив Мерца очередной политической победы», — пишет газета.

Итоги саммита

Хотя по итогам саммита 19 декабря Евросоюз не смог договориться о конфискации российских активов, страны объединения все-таки решили выделить Украине кредит на €90 млрд за счет собственных займов. При этом Киеву не потребуется его возвращать в случае, если Москва не выплатит ему так называемые «репарации». По словам представителей Елисейского дворца, которые приводит FT, решающую роль в этом сыграл именно Макрон, который выступал за «обеспечение финансовой стабильности Украины на следующие два года».

Тем не менее, де Вевер на пресс-конференции поддержал решение по финансированию Киева без использования российских средств: «Я думаю, что сегодня победило международное право . Мы избежали создания прецедента, который может подорвать правовую определенность во всем мире. Мы отстояли принцип, согласно которому Европа уважает закон, даже когда это тяжело, даже когда мы находимся под давлением».

Однако он добавил, что ЕС все равно не собирается когда-либо возвращать Москве ее деньги. А глава Евросовета Антониу Кошта и вовсе заявил, что Еврокомиссия продолжит работу по изъятию российских активов. По его словам, ЕС также оставляет за собой право использовать эти средства и на погашение кредита в €90 млрд.

Президент России Владимир Путин во время подведения итогов года вновь назвал попытки конфискации замороженных золотовалютных резервов нашей страны грабежом. При этом он объяснил, почему страны Евросоюза не смогли согласовать их изъятие:

«Почему не получается осуществить этот грабеж? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей. А в чем это заключается? Ну, во-первых, это непросто сделать. Они ведь объявили не о том, что они просто будут грабить и забирать, а одна из идей — выдать кредит под залог наших активов».

Российский лидер указал, что выдача кредита увеличивает нагрузку на бюджет, а у той же Франции госдолг составляет 120% ВВП. Кроме того, изъятие активов подорвало бы доверие стран мира, прежде всего нефтедобывающих, к Еврозоне.