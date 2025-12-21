Без нотаций: в Кремле назвали условие переговоров Путина и Макрона

Президент Франции Эммануель Макрон и президент РФ Владимир Путин во время видео-конференции, 2020 год

Владимир Путин готов к диалогу с Эммануэлем Макроном, но без «чтения нотаций», заявили в Кремле. В МИД РФ же потребовали от французского лидера вежливости и «элементарных навыков приличия». Макрон ранее призвал Европу «найти основу» для возобновления контактов с Москвой. Сам он в сентябре 2022-го нарушил конфиденциальность переговоров с Путиным, допустив до них журналистов, и с тех пор звонил российскому президенту лишь один раз.

Президент России Владимир Путин готов вести диалог с французским коллегой Эммануэлем Макроном при условии наличия обоюдной политической воли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Франции, который два дня назад выступил за возобновление контактов с Москвой.

«Он (Макрон. — «Газета.Ru») сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что возможный контакт между лидерами не должен превращаться в чтение нотаций.

«Путин всегда готов объяснять свои позиции, объяснять своим собеседникам детально, искренне и последовательно», — добавил пресс-секретарь президента.

О готовности Москвы к диалогу говорил ранее и глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако он подчеркнул, что для возобновления контактов французскому лидеру придется соблюдать «элементарные нормы приличия».

«Почитайте, что он наговорил за последние пару месяцев, начиная с того, что единственный злодей во всей этой истории — Россия и лично президент [Владимир] Путин. Если он готов поговорить, то президент наш не раз подчеркивал, что он всегда открыт к контактам, но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия», — отметил Лавров.

Прерванный контакт

После саммита Евросоюза 19 декабря Макрон сказал, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом России и нужно искать основу для его восстановления.

«Я считаю, что в наших интересах, как европейцев и украинцев, найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии. Иначе мы будем обсуждать это между собой, а переговорщики затем поедут договариваться с русскими самостоятельно. Это не лучший вариант», — сказал Макрон.

Последний разговор Макрона с Путиным состоялся 1 июля этого года. В Кремле позднее сообщили, что беседа продлилась более двух часов, затрагивалась в том числе тема Украины.

До этого президенты России и Франции разговаривали 11 сентября 2022 года. Тогда главы государств обсуждали Запорожскую АЭС, зерновую сделку и другие темы.

Этот разговор прервал серию контактов с президентом РФ, так как Макрон нарушил конфиденциальность беседы — он вел разговор по громкой связи, при этом в помещении находились журналисты, а сюжет об этом позднее показали французские телеканалы. Президент РФ уточнял, что Макрон не предупредил его об участии в разговоре посторонних.

Политолог, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что слова Макрона о необходимости диалога с Россией не говорят об изменении позиции ЕС.

«Все это, знаете, такие заявления политико-дипломатического характера, которые к каким-то реальным изменениям не приводят. Ну заявил Макрон о том, что надо как-то повернуться, условно, лицом к России в расчете на, так сказать, какие-то там переговоры, но это все без какой-то конкретики <…> Слова могут остаться словами», — подчеркнул эксперт.

Политолог отметил, что подобные заявления президента Франции направлены на то, чтобы угодить американскому лидеру Дональду

Трампу, который хочет добиться урегулирования конфликта на Украине под эгидой США. На этом фоне Макрон осознает, что без участия РФ найти устойчивое мирное решение конфликта на Украине невозможно, и делает подобные заявления, пояснил Николай Топорнин.

Однако, отметил эксперт, слова Макрона не свидетельствуют о том, что «произошел глобальный сдвиг в позициях» Европы в отношении России, в связи с чем такие заявления стоит воспринимать «спокойно» и «без какой-то ненужной эйфории».