«Ложь и пропаганда»: в США заявили, что Россия не собирается воевать с НАТО

Глава нацразведки США Тулси Габбард назвала ложью сообщения о якобы желании России «захватить всю Украину» и присоединить европейскую часть бывшего СССР. Она подчеркнула, что в действительности, по оценкам американской разведки, Москва стремится избежать прямого военного столкновения с НАТО. Заявление Габбард уже поддержали экс-советник Трампа и Илон Маск, а спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поблагодарил ее за «разоблачение военной машины глубинного государства».

Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что материал Reuters о том, что Россия якобы хочет захватить всю территорию Украины, не соответствует действительности.

«Нет, это ложь и пропаганда Reuters, которую добровольно распространяют военные авантюристы, желающие подорвать неустанные усилия президента [США Дональда] Трампа по прекращению этой кровопролитной войны», — написала она в своем официальном аккаунте в соцсети X.

Так она ответила на публикацию журналистки агентства Эрин Банко, которая является одним из авторов статьи Reuters. В своем посте Банко заявила, что, «по данным разведки США, территориальные амбиции [президента РФ Владимира] Путина остаются неизменными».

Габбард заявила, что журналисты продвигают «эту ложную версию» с целью подорвать мирное урегулирование под эгидой администрации Трампа и подогреть эскалацию конфликта, «чего на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы втянуть Вооруженные силы США в прямую войну с Россией».

«Правда заключается в том, что разведывательное сообщество США проинформировало политиков, в том числе члена комитета по разведке палаты представителей от Демократической партии, цитируемого Reuters, о том, что, по оценке разведки США, Россия стремится избежать более крупной войны с НАТО», — подчеркнула Габбард.

Ее поддержал бывший помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн (он занимал этот пост во время первого президентского срока Трампа в 2017–2021 годах. — «Газета.Ru»). Он заявил, что Евросоюз и НАТО, за исключением США, «отчаянно хотят войны» с Россией. При этом внутри Соединенных Штатов, по его словам, эту идею поддерживают Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и ряд законодателей в конгрессе. Как утверждает Флинн, ЦРУ «действует заодно» с британской разведкой и другими представителями европейского разведывательного сообщества.

«Эти и другие поджигатели войны в нашей собственной администрации, а также в конгрессе хотят чертовой постоянной войны. Меня лично тошнит от этого. Мы, народ США, больше не хотим этой войны», — написал он в X.

Также согласился с главой нацразведки и предприниматель Илон Маск. В ответ на ее публикацию он написал: «Габбард абсолютно права».

«Военная машина глубинного государства»

Специальный представитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поблагодарил главу американской нацразведки за ее заявление.

«Тулси Габбард великолепна не только тем, что документирует, как [экс-президенты США Барак] Обама и [Джо] Байден положили начало «российской афере», но и тем, что разоблачает военную машину глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС», — написал он в X.

При этом Дмитриев призвал признать «наличие хорошо финансируемой и организованной кампании подстрекателей к войне в СМИ в США, Великобритании и ЕС». По его словам, эта кампания направлена на подрыв дипломатических усилий Трампа.

«Политики Великобритании и ЕС продвигают идею «давайте начнем войну с Россией», скрывая ошибки в миграционной политике и наживаясь на продаже оружия через «дружественных» подрядчиков», — добавил глава РФПИ.

Источники и разведка

20 декабря агентство Reuters опубликовало статью со ссылкой на источники в конгрессе США, которые были ознакомлены с последними данными разведки. В материале говорилось, что, «по оценке спецслужб», Россия якобы хочет «захватить всю Украину» и включить в свой состав европейскую часть бывшего СССР.

Один из источников агентства заявил, что такие оценки содержались в докладах от сентября этого года. Белый дом не стал комментировать эти утверждения, представители администрации Трампа заявили, что президент США и его команда «добились огромного прогресса в деле прекращения войны».

«Разведданные всегда указывали на то, что Путин хочет большего. Европейцы в этом убеждены. Поляки абсолютно в этом убеждены. Страны Балтии считают, что они первые», — заявил в интервью Reuters Майк Куигли, член Демократической партии и член комитета по разведке палаты представителей.

Пять спорных вопросов: названы препятствия для мира на Украине Мирное соглашение по Украине пока не достигнуто, потому что между сторонами есть принципиальные... 20 декабря 16:05

«Не будет никаких операций»

В России при этом неоднократно заявляли, что не стремятся к конфликту. Так, 2 декабря Путин заявил, что РФ «не собирается воевать с Европой», однако если ЕС «вдруг захочет воевать и начнет», Россия «готова прямо сейчас». Он также добавил, что в этом случае «очень может быстро произойти ситуация, при которой РФ не с кем будет договариваться».

Позднее в интервью телеканалу India Today российский лидер подчеркнул, что не стремится к восстановлению СССР . «Нет, конечно, нет. Это исключено. Это просто бессмысленно», — сказал Путин.

Кроме того, во время своей ежегодной прямой линии 19 декабря президент РФ пообещал не начинать новых спецопераций, если к Москве проявят уважение.

«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением. Будете соблюдать наши интересы, так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на восток», — подчеркнул российский лидер.