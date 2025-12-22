На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Космонавт назвал продолжительность «ночи» на МКС

Космонавт Кудь-Сверчков: «ночь» на МКС длится примерно 40 минут
«Роскосмос»

«Ночь» на Международной космической станции (МКС) длится всего 40 минут, рассказал космонавт и спецкор ТАСС Сергей Кудь-Сверчков.

Он показал кадры Земли в самую длинную в Северном полушарии ночь в году, а это только один из 16 пролетов МКС за сутки.

«Пока Земля делает один оборот вокруг своей оси, МКС успевает облететь планету 16 раз. Каждый виток вокруг Земли МКС совершает за 90 минут», — сказал космонавт.

Он добавил, что за полтора часа свет и тень на орбите сменяют друг друга, а теневой участок продолжается около 40 минут.

До этого профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев говорил о том, что самый короткий световой день в году выпал в РФ и других странах Северного полушария на 21 декабря. В российском городе Полярные Зори в Мурманской области было светло всего примерно 18 минут. А самый длинный световой день среди городов РФ прогнозировался в дагестанском Дербенте, где солнце должно было сесть только через 9 часов 7 минут.

Ранее россиянам пообещали звездопад в самую длинную ночь в году.

