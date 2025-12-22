Уиткофф дал оценку переговорам с Кириллом Дмитриевым

Переговоры специального представителя России Кирилла Дмитриева с американской делегацией во Флориде были конструктивными. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в соцсети X.

По его словам, двухдневные встречи проходили в рамках обсуждения мирного плана Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

«За последние два дня во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией», — написал Уиткофф.

Кирилл Дмитриев 20 и 21 декабря участвовал в переговорах по урегулированию на Украине в Майами. США на них представляли Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По словам Дмитриева, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. Когда чиновник в сопровождении охраны садился в автомобиль и отправлялся на встречу с делегацией США на следующий день, он показал журналистам поднятый вверх большой палец. После второго раунда переговоров российский спецпредставитель отметил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию украинского конфликта.

Ранее Уиткофф назвал три приоритета в урегулировании на Украине.